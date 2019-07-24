Son Dakika Haberleri: 15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Arapça...

15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.
Eğitime katılan 11 ülkeden 21 gazeteci savaş, doğal afet ve diğer olağanüstü hallerde görev yapabilecek şekilde eğitiliyor.
Eğitimin ilk bölümünde öğrencilere "Rota Belirleme ve Harita Okuma", "Hava ve Deniz Operasyonları", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Saldırılar", "Savaş Teorisi ve Terminolojisi", derslerinde teorik bilgiler anlatıldı.
Kursiyerlere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanları tarafından afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi de aktarıldı. Uygulamalı gerçekleştirilen eğitimlerde, kursiyerler deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini gördü.
Kursiyerlere ayrıca uzman görevlilerce "İlk Yardım" ile "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" konuları uygulamalı olarak gösterildi.
Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" dersinde savaş muhabiri adayları, kitlesel olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi.
TOMA'dan tazyikli su sıkılan kursiyerlere, biber gazlı müdahalede bulunuldu, derste sis bombası patlatıldı, toplumsal olaylarda meydana gelebilecek anlar, gerçeğini aratmayacak şekilde deneyimlendi.
Anadolu Ajansı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti Eski belediye başkanına sokak ortasında silahlı saldırı Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:16:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]