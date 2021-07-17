15 dönümlük buğday dakikalar içinde küle döndü - Son Dakika

Eskişehir'de buğday tarlalarında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük ekili arazi küle döndü. Yanan tarlalar havadan drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Boyacıoğlu mahallesindeki ekili buğday arazisinde yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler etraftaki tarlalara da sıçradı. Civardaki dumanı gören çiftçiler alevlere müdahale etmek için kepçe ve traktörlerle yardıma koştu. Komşu tarla sahipleri alevlerin kendi bahçesine sıçramaması için kovalarla su döktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 15 dönümlük arazi dakikalar içinde küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

"Traktör ve kepçelerle yangının önünü kestik"

Yangının nasıl çıktığını anlamadığını söyleyen tarla sahiplerinden İsa Aydemir, "Ne olduğunu anlamadım, yangın tarlada bir yerden çıkmış itfaiye sağ olsun yetişti. Traktörler ve kepçelerle yangının önünü kestik. Şu anda kontrol altına aldık. Yaklaşık 15 dönüm yandı. Dumanı görünce etraftakiler de hemen gelmişler. O şekilde müdahale ettik" dedi. - ESKİŞEHİR