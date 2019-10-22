15. Dünya Wushu Şampiyonası

15. Dünya Wushu Şampiyonası'nın üçüncü gününde sanda kategorisinde kadınlarda Ece Çakır dünya ikincisi, Zeynep Alipaşaoğlu ise dünya üçüncüsü oldu.

15. Dünya Wushu Şampiyonası'nın üçüncü gününde sanda kategorisinde kadınlarda Ece Çakır dünya ikincisi, Zeynep Alipaşaoğlu ise dünya üçüncüsü oldu. Çin'in Şanghay kentinde Minhang Gymnasium Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sanda kategorisi kadınlarda 65 kiloda Ece Çakır, finalde İranlı rakibi Elaheh Mansoryan Samıroumı ile karşılaştı. Müsabakada rakibine 2-0 yenilen Ece Çakır, gümüş madalya aldı. Kadınlar 52 kiloda Zeynep Alipaşaoğlu, yarı finalde Çinli rakibi Yueyao Li ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen Zeynep Alipaşaoğlu, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya almaya hak kazandı. Erkekler çeyrek final müsabakalarında 70 kiloda Nusret Kayhan Altınkaya, Çinli rakibi Zhaoyang Li'ye, 80 kiloda Yunus Emre Batan, İranlı rakibi Ali Khorshidirabie'ye ve 85 kiloda da Zeynel Aslan, İranlı rakibi Milad Arefi Magham'a yenilerek, elendi. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 48 kiloda bronz madalya kazanan Hayriye Türksoy ile bugün dünya ikincisi olan Ece Çakır müsabaka sonrası düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Ece Çakır'ın madalyası verilirken Türk bayrağı yerine Tunus bayrağı asılarak düzenlenen seremoni, Türk heyetinin itiraz etmesi üzerine tekrarlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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