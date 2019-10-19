Son Dakika Haberleri: 15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin'de başladı
Son Dakika Güncel 15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin'de başladı

15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin'de başladı

1 saat önce

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası, açılış töreniyle start aldı.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası, açılış töreniyle start aldı.

Şangay'daki Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, protokol konuşmalarıyla başladı.

Renkli kareografi eşliğinde wushu sporuna ilişkin çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, bayrak geçit töreniyle devam etti.

Danslarla devam eden açılış kapsamında, çeşitli gösteriler sahnelendi.

Wushunun tanıtımı için iplerle uçarak gösteri sunan sporcular, izleyicilerden büyük alkış aldı.

85 ülkeden 575 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, yarın müsabakalarla devam edecek.

Türkiye'den 13 sporcu katılıyor

Türkiye, 15. Dünya Wushu Şampiyonası'na 13 sporcuyla katılıyor.

Milli sporcular Dursun Ali Çapoğlu, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz,Elif Akyüz, Ayşe Sude Akyüz, Mehmet Demirci, Sefer Budaklı, Nusret Kayhan Altınkaya, Yunus Emre Batan, Zeynel Aslan, Hayriye Türksoy, Zeynep Alipaşaoğlu ve Ece Çakır'ın mücadele edeceği şampiyona, 24 Ekim'de sona erecek.

15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin'de başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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