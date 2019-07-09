15 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:06 Kaynak: AA
'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Sivas- Erzincan
kara yolundaki uygulama noktasına yakın bölgede yolda yürüyen sırt çantalı kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin, düzensiz göçmen olabileceklerini değerlerinden sivil ekipler, bu kişilerin uygulama noktasına kadar girmesini bekledi. Polis
ekipleri sorguladıkları bu kişilerin yurda kaçak girdiklerini tespit etti. Yakalanan Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 15 düzensiz göçmenin üzerlerindeki kimliklerin de sahte olduğu değerlendirildi.
Ekipler tarafından çay ikramı yapılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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