15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru - Son Dakika

15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru

6 saat önce

15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali 20-25 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek.

15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru, System.String[]

15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali 20-25 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz'ün başkanlığında düzenlenen toplantıya festival yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Festival kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve Festival Genel Koordinatörü Yaşar Şahin, Sakarya 15.Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin hazırlıkları hakkında detaylı bilgi sundu.

Sakarya Valiliği'nin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 20-25 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oyunları festivaline, Büyükşehir Belediyesi, SATSO, SESOB, Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Erenler Belediyesi, Arifiye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Folkart destek veriyor.

Bedrettin Sağsöz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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