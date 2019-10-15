Son Dakika Haberleri: 15 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 15 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

40 dakika önce

15 Ekim 2019 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

15 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:45 Maç Saati

01:00 Maç Saati

02:30 Milli Maç Özel

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

03:30 Süper Lig Maç Özetleri

04:00 Dünden Bugüne

04:30 Milli Maç Özel

05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

06:00 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Milli Maç Özel

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

11:30 Özel Röportaj

12:00 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

15:30 Milli Maç Özel

16:30 Taraftar

17:00 UEFA Avrupa Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Futbolun Şehirleri

beIN, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
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