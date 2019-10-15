15 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
40 dakika önce
15 Ekim 2019 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Aslı Gibidir
03:00 Neler Oluyor Hayatta
04:30 Gelinim Mutfakta
07:00 Akasya Durağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yaralı Kuşlar
17:00 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Amansız Takip
22:15 Amansız Takip
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