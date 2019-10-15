Son Dakika Haberleri: 15 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 15 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

15 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

40 dakika önce

15 Ekim 2019 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

15 Ekim 2019 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Dar Elbise

01:30 Dar Elbise

02:30 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Ufak Tefek Cinayetler

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

11:00 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Alemde Bir Gece

20:00 Çember: Kızımı Bulun

21:45 Alemde Bir Gece

22:15 Sivil Cephe

23:15 Çember: Kızımı Bulun

Star, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
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