15 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
01:00 Fransa - Türkiye
02:00 Stadyum
02:45 Maçın Ardından
03:15 TFF 1. Lig Özetler
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:15 Takvim Yaprakları
04:20 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 Spor Atlası
04:30 Süper Spor
04:40 Süper Lig Özetler
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Spor Atlası
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Fransa - Türkiye
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:30 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları
13:00 Spor Bülteni
13:50 Spor Kitaplığı
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:25 Takvim Yaprakları
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 Spor Atlası
17:30 Spor Akşamı
18:30 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Almanya'dan Futbol