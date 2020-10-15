Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
00:30 Özel Röportaj
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 Süper Lig Özel
01:00 beIN Manşet
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:00 Geniş Özet
02:30 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
04:30 Süper Lig Özel
05:30 Süper Lig Kısa Özet
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:30 This is Paris
08:30 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Futbolun Şehirleri
09:00 beIN Teknik
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Geniş Özet
11:45 Şampiyonlar Ligi Goller
12:00 Özel Röportaj
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Taraftar
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:30 Taraftar
15:30 Özel Röportaj
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
16:00 1. Lig
16:00 Özel Röportaj
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 Özel Röportaj
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:45 Selçuk İnan Hikaye
20:00 Özel Röportaj
20:30 This is Paris
20:45 Selçuk İnan Hikaye
21:00 Milli Maç Özel Maç Önü
21:00 Süper Lig Özel
21:45 Emre Belözoğlu Hikaye
22:00 Maç Saati
23:00 Özel Röportaj
23:30 Milli Maç Özel Maç Sonu
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika