15 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

00:30 Özel Röportaj

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Süper Lig Özel

01:00 beIN Manşet

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:00 Geniş Özet

02:30 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

04:30 Süper Lig Özel

05:30 Süper Lig Kısa Özet

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:30 This is Paris

08:30 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Futbolun Şehirleri

09:00 beIN Teknik

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 Geniş Özet

11:45 Şampiyonlar Ligi Goller

12:00 Özel Röportaj

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Taraftar

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:30 Özel Röportaj

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

16:00 1. Lig

16:00 Özel Röportaj

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 Özel Röportaj

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:45 Selçuk İnan Hikaye

20:00 Özel Röportaj

20:30 This is Paris

20:45 Selçuk İnan Hikaye

21:00 Milli Maç Özel Maç Önü

21:00 Süper Lig Özel

21:45 Emre Belözoğlu Hikaye

22:00 Maç Saati

23:00 Özel Röportaj

23:30 Milli Maç Özel Maç Sonu