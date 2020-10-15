Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan
02:00 Avrupa'dan Futbol
03:25 Futbol Aklı
03:45 Stadyum
05:30 Spor Artı
06:05 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Magazin
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:40 Almanya Bundesliga Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan
12:40 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Rusya - Türkiye
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Stadyum
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
21:40 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan
23:05 İleri Üçlü
23:40 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika