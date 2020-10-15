15 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan

02:00 Avrupa'dan Futbol

03:25 Futbol Aklı

03:45 Stadyum

05:30 Spor Artı

06:05 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Uefa Uluslar Ligi Magazin

09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

09:40 Almanya Bundesliga Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan

12:40 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Rusya - Türkiye

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Stadyum

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:40 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan

23:05 İleri Üçlü

23:40 Stadyum