15 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:20 Tövbeler Olsun

02:50 Türkan Hanım'ın Konağı

03:00 Seksenler

04:00 Fazlası Zarar

06:00 Nirvana Alevler İçinde

08:00 Tövbeler Olsun

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

14:30 Fazlası Zarar

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Kalk Gidelim

23:30 3'te 3 Tarih