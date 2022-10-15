15 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

15 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

15.10.2022 06:42
15 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

15 Ekim 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 O Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 O Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

YORUMLAR
500
14 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı 14 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı 13 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı 13 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Kanal D, O Kız, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 15 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
12:30 Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti
12:22 Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik
12:17 Kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı?
11:46 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı
11:36 Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
11:23 ABD Başkanı Biden'ın verdiği ilişki tavsiyesi küçük kızı şaşırttı! Yüz ifadesi olay oldu
10:33 Madendeki patlamayla ilgili paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi! 12 hesap yöneticisi teslim edildi
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:56 Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 12:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement