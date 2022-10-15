Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gecenin Ucunda
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 İki Aile
06:30 Gecenin Ucunda
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
15:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
22:45 Doğu Demirkol ile Alelade Show
Son Dakika › TV › 15 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika