Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Başlama Vuruşu
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:25 Hollanda Eredivisie Özetler
03:45 İtalya Seri A Özetler
04:45 İskoçya Premiership Özetler
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Belçika Pro Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Portekiz Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Boluspor - Altaş Denizlispor
22:00 Stadyum
23:30 İleri Üçlü
Son Dakika › TV › 15 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika