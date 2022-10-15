Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Kasaba Doktoru
03:40 Balkan Ninnisi
05:15 Yedi Numara
06:20 Kalk Gidelim
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Hayallerinin Peşinde
11:20 Balkan Ninnisi
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Son Dakika › TV › 15 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika