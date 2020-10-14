Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 95'inin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirterek, "Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışan kadınların 4'te 1'inin tarımda olduğunu, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların tarımsal üretimde de yaptıkları katkılarla çok önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde emek yoğun işleri çoğunlukla kadınların üstlendiğine ve iş yüklerinin genellikle erkeklerden daha fazla olduğuna işaret eden Bayraktar, kadınların, Türkiye'de büyük çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımının da kalbi durumunda bulunduğunu belirtti.

Kadınların gösterdiği bu özverinin Türk tarımı için en değerli dinamiklerden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir. Dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretim, gıda güvenliği ve beslenmede kadınlar en önemli rolü oynamaktadır. Ülkemiz ancak kadınların potansiyelini açığa çıkarabildiği ve kadınların toplumsal refahtan pay alabildiği ölçüde tarımsal, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir ülke konumuna gelebilir."

Tarımda, mevcut sigorta primleriyle kayıt dışılığın önlenemeyeceğini ve kadın çiftçilere tarım Bağ-Kur'unda ayrıcalığın şart olduğunu savunan Bayraktar, tarım Bağ-Kur primlerinin çok yüksek olduğunu, bu rakamları ödemekte güçlük yaşandığını bildirdi.

TZOB'un da yönetiminde yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumunda genelde çiftçilerin, özelde kadın çiftçilerin mağduriyetleri ve hak kayıplarının giderilmesi için büyük gayret gösterdiklerine dikkati çeken Bayraktar, "Tarımda çalışan kadınların yüzde 95'i sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değil. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Genç kadınların, tarımda kazanamadığı için kırsaldan kaçtığını vurgulayan Bayraktar, onları tarımda tutmanın yolunun tarım Bağ-Kur primi düzenlemesi ile girdi fiyatlarına yapılacak müdahale ve tarımın her alanında zamanında verilecek desteklerden geçtiğini aktardı.