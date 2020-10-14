15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü - Son Dakika

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü

14.10.2020 10:35
15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 95'inin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirterek, "Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 95'inin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirterek, "Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışan kadınların 4'te 1'inin tarımda olduğunu, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların tarımsal üretimde de yaptıkları katkılarla çok önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde emek yoğun işleri çoğunlukla kadınların üstlendiğine ve iş yüklerinin genellikle erkeklerden daha fazla olduğuna işaret eden Bayraktar, kadınların, Türkiye'de büyük çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımının da kalbi durumunda bulunduğunu belirtti.

Kadınların gösterdiği bu özverinin Türk tarımı için en değerli dinamiklerden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir. Dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretim, gıda güvenliği ve beslenmede kadınlar en önemli rolü oynamaktadır. Ülkemiz ancak kadınların potansiyelini açığa çıkarabildiği ve kadınların toplumsal refahtan pay alabildiği ölçüde tarımsal, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir ülke konumuna gelebilir."

Tarımda, mevcut sigorta primleriyle kayıt dışılığın önlenemeyeceğini ve kadın çiftçilere tarım Bağ-Kur'unda ayrıcalığın şart olduğunu savunan Bayraktar, tarım Bağ-Kur primlerinin çok yüksek olduğunu, bu rakamları ödemekte güçlük yaşandığını bildirdi.

TZOB'un da yönetiminde yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumunda genelde çiftçilerin, özelde kadın çiftçilerin mağduriyetleri ve hak kayıplarının giderilmesi için büyük gayret gösterdiklerine dikkati çeken Bayraktar, "Tarımda çalışan kadınların yüzde 95'i sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değil. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Genç kadınların, tarımda kazanamadığı için kırsaldan kaçtığını vurgulayan Bayraktar, onları tarımda tutmanın yolunun tarım Bağ-Kur primi düzenlemesi ile girdi fiyatlarına yapılacak müdahale ve tarımın her alanında zamanında verilecek desteklerden geçtiğini aktardı.

Dünya Kadınlar Günü, Bayraktar, 15 Ekim, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak         
09:32
Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor         
09:01
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:26:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei