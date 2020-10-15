15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hacıbektaşoğlu, yayımladığı mesajında, Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün önemli kaynağını kadınların oluşturduğunu belirtti.

Kadınlarımız tarımsal üretimin gelişiminde ve kırsal hayatın sürdürülmesinde her daim katkı yaptığını dile getiren Hacıbektaşoğlu mesajında, şunları kaydetti:

"Siirt, marka değeri ürünleri ile potansiyeli bulunan önemli tarım ve hayvancılık kentidir. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de tarım ve hayvancılığın gelişiminde kadın çiftçilerimizin emeği ve rolü büyüktür. Kadın çiftçilerimizin, aile ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarını biliyor ve Siirt Valiliği olarak tarımsal projelerimizde ve faaliyetlerimizde onlara öncelik veriyoruz. Tarımsal üretimin her aşamasında, ülke kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesinde emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan kadın çiftçilerimizin tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum."