Son Dakika Haberleri: 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü
Son Dakika Güncel 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

15 dakika önce

Başkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aşkan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, System.String[]

Başkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aşkan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aşkan, mesajında, gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal iş gücünün önemli kaynağını kadınların oluşturduğunu belirtti.

Hayat boyu hiçbir sorumluluktan kaçmayarak annelik iç güdüsü ve fedakarlığıyla hareket eden kadınların, topraktan sofraya olmak üzere tarımın her aşamasında söz sahibi konumunda olduğunu kaydeden Aşkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Sevgi ve saygıyı sonuna kadar hak eden kadınlarımız, tarlada, bahçede, fabrikada ve evde tüm zorluklara göğüs gererek aile yaşantısının en büyük destekçisidir. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada çift sürmekte, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlara bakmakta ve tarımın her alanında çalışmaktadır. Bunların yanı sıra ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedir. Çiftçilik konusunda en çok çalışan ve daha fazla emek sarf eden kadınlarımızdır. Toplum olarak ayakta kalmamızda ve geleceğe güvenle bakmamızda kadınların önemi çok büyüktür. Bundan dolayı çiftçilerimizin yarısını temsil eden kadın çiftçilerimiz, bilgi ve becerisi çok önemlidir."

Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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