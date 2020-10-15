15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü - Son Dakika

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kökçüoğlu, mesajında, kadınların hayatta çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, kadınların her şeyden önce anne olduğunu anımsattı.

Çiftçilerin tarımda önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadırlar. Kırsal kesimdeki kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadır. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada çift sürmekte, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlara bakmakta, tarımsal üretimin tamamında yer almaktadır. Bunun yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedirler. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum."