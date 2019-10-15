15 ekim salı dha spor gündemi

BEŞİKTAŞ
10.00 Başkan adaylarından İsmail Ünal basın toplantısı düzenleyecek.11.30 Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek. (Basına kapalı)12.00 Siyah-beyazlılarda basketbol takımı için sponsorluk anlaşması imzalanacak. Başkan Fikret Orman'ın gündeme dair açıklamalarda bulunması da bekleniyor.14.30 Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş JK Fulya Alışveriş Merkezi, Fikret Orman'ın katılımıyla açılacak.FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürecek.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.TRABZONSPORBordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.BOKS10.00 Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile Elif Güneri Ankara'da basın toplantısı düzenleyecek.GOLBOL14.45 Avrupa şampiyonu Kadın Golbol Milli Takımı için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni yapılacak.2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİD Grubu21.45 Cebelitarık - Gürcistan21.45 İsviçre - İrlandaF Grubu21.45 Romanya - Norveç21.45 Faroe Adaları - Malta21.45 İsveç - İspanyaG Grubu21.45 İsrail - LetonyaJ Grubu19.00 Finlandiya - Ermenistan21.45 Yunanistan - Bosna Hersek21.45 Liechtenstein - İtalya
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19: 30 PAOK - Beşiktaş