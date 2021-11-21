15'ER KİŞİLİK İKİ MİNİBÜSTEN 63 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika

15'ER KİŞİLİK İKİ MİNİBÜSTEN 63 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolunda kontrol noktasında 15'er kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 organizatör de gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürürken, göçmenler Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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