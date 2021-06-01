"15. eTürkiye Ödülleri" töreni

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine hızla geçiş unsurlarına bakıldığında, bu dinamiklerin belkemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunun görüldüğünü belirterek, "Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe katetme potansiyelimiz var." dedi.

Kaslowski, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın çevrim içi düzenlediği "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" töreninin açılışında yaptığı konuşmada, kamu yararı anlayışıyla düzenledikleri bu etkinliğe katılan tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.

İçinde bulunulan günlerde dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine girdiğine tanıklık edildiğini ifade eden Kaslowski, salgın ile mücadele edilen bu zorlu dönemin tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de önemli değişim gerekliliklerini ortaya çıkardığını söyledi.

Kaslowski, pazara erişim hızının, kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmek için veri optimizasyonunun, kalitenin yanı sıra sürdürülebilirliğin öneminin deneyimlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine hızla geçiş unsurlarına baktığımızda, bu dinamiklerin belkemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu görüyoruz. Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe katetme potansiyelimiz var. Bu potansiyeli en verimli şekilde hayata geçirmek için ise ele almamız gereken alan çok geniş. Bu alanlar; eğitim, geniş bant altyapısının güçlendirilmesi, bilgiye erişimin güvenceye alınması, kişisel verilerin korunması, KOBİ'lerin teknoloji kullanımının desteklemesini içeren geniş bir yelpazeyi kapsıyor."

TÜSİAD olarak her vesileyle, teknolojilerin Türkiye'de üretilmesinin gerek sanayinin gelişmesi ve ekonominin küresel rekabetçiliği gerekse istihdam politikaları açısından kritik olduğunu belirttiklerini aktaran Kaslowski, "Dinamik insan gücümüzün ve girişimcilerimizin yenilikçi iş modelleriyle ve en yetkin şekilde iş dünyasının dinamiklerini daha da güçlendirmesini arzuluyoruz." dedi.

Zamanın çok daha hızlı aktığı bir dönemde olunduğuna işaret eden Kaslowski, "Salgın; yaşattığı zorlukların yanı sıra bize pek çok sürecin çevrim içi olarak ne kadar verimli, esnek bir iş modeliyle ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini de gösterdi. Teknoloji ve dijitalleşme bu değişen iş yapma yapısının en önemli tetikleyicileri oldu. Kurumların üretim hızı, çözüm ve hizmet geliştirme kapasitesi arttı." diye konuştu.

"Şirketlerin müşteriden tedarikçiye kadarki süreçte hasat edeceği veri kritik önemde"

Simone Kaslowski, tedarik zincirinin dijitalleşmesinin sağladığı fırsatlardan azami ölçüde yararlanabilmek için şirketlerin müşteriden tedarikçiye kadarki süreçte hasat edeceği verinin kritik önemde olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaliteli veriye erişim imkanlarının genişletilmesi ise yüksek kapasiteli teknik altyapının yaygın bir şekilde tesis edilmesi ile mümkün olabilir. Kuşkusuz bu süreçte, ülkemiz ekonomisi açısından en önemli paydaşımız olan AB'deki düzenlemeleri temel önemde görüyoruz. Bu anlayışla yeni bir Avrupa veri modeli oluşturma fikri üzerine kurulmuş olan Veri Yönetişimi Yasa Tasarısı'nı yakından takip ediyor, bu süreçlere uyumun önemini vurguluyoruz.

Dijitalleşen ekonomi içerisinde dijital devletin varlığı büyük önem taşıyor. Gelirler, harcama ve istihdam hacmi dikkate alındığında kamu ekonomideki önemli aktörlerden birisi. Toplumsal ve iş yaşamında dijitalleşmenin gelişmesiyle bireylerin ve iş dünyasının dijital devlet yönünde beklentilerini yükseltmesi de kaçınılmazdır. Bu beklentiyi karşılamanın, kamu yönetimi anlayışının ve performansının güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz."

Bugünlerde dijitalleşmenin, kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm kesimlerde önemli bir dönüşümü sağladığını aktaran Kaslowski, "11. Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi yeni nesil teknolojilerden faydalanılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması ülkemizin küresel rekabet gücünün artırılmasında kritik bir rol oynuyor." dedi.

"e-Devlet'i, güvenilir bir devlet için temel unsur olarak görüyoruz"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kamu yöneticilerinin yüzde 68'inin, ileri analitik çözümlerinin gelecek yıllarda dijital dönüşüm stratejileri için önemli veya çok önemli, yüzde 40'ının ise veri analitiğinin "bilgi teknolojileri" portföylerinde planlanan en büyük yatırım olduğunu belirttiğini söyledi.

Kaslowski, dijital katılımcı modellerin, kamunun hizmet tasarımı ve sunumu süreçlerinde vatandaşların, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin katkılarının daha etkin bir şekilde alınmasını mümkün kıldığını, daha yenilikçi ve çözüm odaklı eylemlerin hayata geçirilmesini de kolaylaştırdığını ifade etti.

e-Devlet'i, sadece verimlilik için değil, daha şeffaf ve hesap verebilir, daha yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı, neticede güvenilir bir devlet için temel unsur olarak gördüklerini belirten Kaslowski, bunun tesis edilmesinde de bu anlayışı içselleştirmiş e-dönüşüm liderlerinin ve yaygınlaşan kamu uygulamalarının önemli rol oynadığına inandıklarını kaydetti.

Kaslowski, "eTürkiye Ödülleri"ne aldıkları her başvurunun ve geliştirilen her yeni projenin, bilgi toplumuna geçişi daha ileriye taşıdığına inandığını vurguladı.