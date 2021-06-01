Üye Girişi
"15. eTürkiye Ödülleri" töreni - Son Dakika

"15. eTürkiye Ödülleri" töreni

01.06.2021 11:50

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine hızla geçiş unsurlarına bakıldığında, bu dinamiklerin belkemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunun görüldüğünü belirterek, "Dinamik...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine hızla geçiş unsurlarına bakıldığında, bu dinamiklerin belkemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunun görüldüğünü belirterek, "Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe katetme potansiyelimiz var." dedi.

Kaslowski, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın çevrim içi düzenlediği "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" töreninin açılışında yaptığı konuşmada, kamu yararı anlayışıyla düzenledikleri bu etkinliğe katılan tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.

İçinde bulunulan günlerde dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine girdiğine tanıklık edildiğini ifade eden Kaslowski, salgın ile mücadele edilen bu zorlu dönemin tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de önemli değişim gerekliliklerini ortaya çıkardığını söyledi.

Kaslowski, pazara erişim hızının, kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmek için veri optimizasyonunun, kalitenin yanı sıra sürdürülebilirliğin öneminin deneyimlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine hızla geçiş unsurlarına baktığımızda, bu dinamiklerin belkemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu görüyoruz. Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe katetme potansiyelimiz var. Bu potansiyeli en verimli şekilde hayata geçirmek için ise ele almamız gereken alan çok geniş. Bu alanlar; eğitim, geniş bant altyapısının güçlendirilmesi, bilgiye erişimin güvenceye alınması, kişisel verilerin korunması, KOBİ'lerin teknoloji kullanımının desteklemesini içeren geniş bir yelpazeyi kapsıyor."

TÜSİAD olarak her vesileyle, teknolojilerin Türkiye'de üretilmesinin gerek sanayinin gelişmesi ve ekonominin küresel rekabetçiliği gerekse istihdam politikaları açısından kritik olduğunu belirttiklerini aktaran Kaslowski, "Dinamik insan gücümüzün ve girişimcilerimizin yenilikçi iş modelleriyle ve en yetkin şekilde iş dünyasının dinamiklerini daha da güçlendirmesini arzuluyoruz." dedi.

Zamanın çok daha hızlı aktığı bir dönemde olunduğuna işaret eden Kaslowski, "Salgın; yaşattığı zorlukların yanı sıra bize pek çok sürecin çevrim içi olarak ne kadar verimli, esnek bir iş modeliyle ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini de gösterdi. Teknoloji ve dijitalleşme bu değişen iş yapma yapısının en önemli tetikleyicileri oldu. Kurumların üretim hızı, çözüm ve hizmet geliştirme kapasitesi arttı." diye konuştu.

"Şirketlerin müşteriden tedarikçiye kadarki süreçte hasat edeceği veri kritik önemde"

Simone Kaslowski, tedarik zincirinin dijitalleşmesinin sağladığı fırsatlardan azami ölçüde yararlanabilmek için şirketlerin müşteriden tedarikçiye kadarki süreçte hasat edeceği verinin kritik önemde olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaliteli veriye erişim imkanlarının genişletilmesi ise yüksek kapasiteli teknik altyapının yaygın bir şekilde tesis edilmesi ile mümkün olabilir. Kuşkusuz bu süreçte, ülkemiz ekonomisi açısından en önemli paydaşımız olan AB'deki düzenlemeleri temel önemde görüyoruz. Bu anlayışla yeni bir Avrupa veri modeli oluşturma fikri üzerine kurulmuş olan Veri Yönetişimi Yasa Tasarısı'nı yakından takip ediyor, bu süreçlere uyumun önemini vurguluyoruz.

Dijitalleşen ekonomi içerisinde dijital devletin varlığı büyük önem taşıyor. Gelirler, harcama ve istihdam hacmi dikkate alındığında kamu ekonomideki önemli aktörlerden birisi. Toplumsal ve iş yaşamında dijitalleşmenin gelişmesiyle bireylerin ve iş dünyasının dijital devlet yönünde beklentilerini yükseltmesi de kaçınılmazdır. Bu beklentiyi karşılamanın, kamu yönetimi anlayışının ve performansının güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz."

Bugünlerde dijitalleşmenin, kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm kesimlerde önemli bir dönüşümü sağladığını aktaran Kaslowski, "11. Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi yeni nesil teknolojilerden faydalanılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması ülkemizin küresel rekabet gücünün artırılmasında kritik bir rol oynuyor." dedi.

"e-Devlet'i, güvenilir bir devlet için temel unsur olarak görüyoruz"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kamu yöneticilerinin yüzde 68'inin, ileri analitik çözümlerinin gelecek yıllarda dijital dönüşüm stratejileri için önemli veya çok önemli, yüzde 40'ının ise veri analitiğinin "bilgi teknolojileri" portföylerinde planlanan en büyük yatırım olduğunu belirttiğini söyledi.

Kaslowski, dijital katılımcı modellerin, kamunun hizmet tasarımı ve sunumu süreçlerinde vatandaşların, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin katkılarının daha etkin bir şekilde alınmasını mümkün kıldığını, daha yenilikçi ve çözüm odaklı eylemlerin hayata geçirilmesini de kolaylaştırdığını ifade etti.

e-Devlet'i, sadece verimlilik için değil, daha şeffaf ve hesap verebilir, daha yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı, neticede güvenilir bir devlet için temel unsur olarak gördüklerini belirten Kaslowski, bunun tesis edilmesinde de bu anlayışı içselleştirmiş e-dönüşüm liderlerinin ve yaygınlaşan kamu uygulamalarının önemli rol oynadığına inandıklarını kaydetti.

Kaslowski, "eTürkiye Ödülleri"ne aldıkları her başvurunun ve geliştirilen her yeni projenin, bilgi toplumuna geçişi daha ileriye taşıdığına inandığını vurguladı.

Simone Kaslowski, geri dönüşüm, Kamu, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '15. eTürkiye Ödülleri' töreni - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Yargıtay, eşinin Facebook hesabına giren kadını suçlu buldu Yargıtay, eşinin Facebook hesabına giren kadını suçlu buldu         
11:48
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil         
11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:20:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "15. eTürkiye Ödülleri" töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement