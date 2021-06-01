"15. eTürkiye Ödülleri" töreni

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Türkiye'nin dijitalleşme yolunda alt yapı, eğitim-uzman ve araştırmacı eğitimi, genç ve yetişkin eğitimi, yeni yetenekler ve meslekler eğitimi ve de veri/açık veri kavramlarında alacağı yollar kaderini belirleyecektir." diye konuştu.

Eczacıbaşı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın çevrim içi düzenlediği "15'inci eTürkiye (eTR) Ödülleri" töreninin açılışında konuştu.

eTR'nin, özel sektör ve sivil toplumun, devlet nezdindeki ödül mekanizması olduğunu belirten Eczacıbaşı, "Ülkemizin çağdaş dünyada daha rekabetçi olabilmesi için yenilikçiliği inovasyonu içselleştirmesi gerekliliğine olan inancımız ile TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı olarak, 2003 yılında başladığımız bu ödül mekanizmasını çok önemsedik. Ödül programımızı salgın nedeni ile biraz gecikmeli olarak gerçekleştirebildik." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının eTR'ye katılımına çok önem verdiklerine değinen Eczacıbaşı, "Ödül kazansa da kazanmasa da e-devlet uygulamalarının güçlü bir fayda olarak vatandaşa ve kurumlara yansıması, örnek oluşturması açısından önem taşımaktadır. Yola çıkarken, Türkiye'nin e-dönüşümünden söz ediyorduk. E-dönüşüm, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini dijital ortamda vatandaşa sunmasıydı. O yıllarda e-dönüşüm dediğimiz süreç, şimdi herkes tarafından dijitalleşme olarak tanınıyor." diye konuştu.

Kamunun sunduğu hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını aktaran Eczacıbaşı, şunları söyledi:

"Bunu, e-Devlet Sistemi'ni kullanan vatandaş sayısının artışından görüyoruz. Bugün e-Devlet kullanıcısı 54 milyonu aşmış durumda. 800'e yakın kurumun 6 bine yakın hizmeti e-Devlet üzerinden sağlanmaktadır. Bütün bunlar, devletin dijitalleşme sürecinde kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Ama daha gidilecek yol var. Çünkü bu dijitalleşme inovasyonu hiç bitmeyecek. Dijital teknolojiler, sürmekte olan salgın krizi sırasında toplum ve vatandaşlar için ne kadar gerekli olduklarını kanıtladılar. Dijital teknolojiler artık sadece 'sahip olmak güzel' denilebilecek bir kavram değil. Birkaç ay içinde, gerçekleşmesi yıllarca sürecek dijital dönüşümü gördük. Yine de şu anda gördüğümüz kontrollü açılma/kapanmalara rağmen, ekonomik durum on yıllardır, hatta yüzyıllardır en kötü durgunluk ihtimali ile ürkütücü olmaya devam ediyor. Bugün, devlet, özel sektör ve bireylerin dijital dönüşüm planları ve atacakları adımlar her zamankinden daha önemli hale geldi. Planlar, çevik, sürdürülebilir, esnek ve dünyanın gelişmiş ülkeleri ile paralel oluşturulmalıdır. Türkiye'nin dijitalleşme yolunda altyapı, eğitim-uzman ve araştırmacı eğitimi, genç ve yetişkin eğitimi, yeni yetenekler ve meslekler eğitimi ve de veri/ açık veri kavramlarında alacağı yollar kaderini belirleyecektir."

Verinin önemine değinen Eczacıbaşı, "Verinin devletler tarafından en etkili biçimde kullanılabilmesi için, devletlerin yeni yetkinliklere, düzenlemelere ve bakış açısına ihtiyacı bulunmaktadır. e-Devlet yaklaşımından 'dijital devlet' yaklaşımına geçmede kamu sektörü verilerinin etkin kullanımı gerekmektedir. Verilerin güvenli ve yasal bir şekilde paylaşılmasını sağlanması birlikte çalışma ortamları ve standartlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı, dijital dönüşümde vatandaş ve iş dünyasının tüm resmi işlerini yapabildiği e-servislerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bunun sağlanması için bağlanabilirliği artıracak şekilde altyapının iyileştirilmesi, yeni yetkinlikler için insan yetiştirilmesi, siber güvenliğin güçlendirilmesi, yapay zekanın potansiyelinden yararlanılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.