Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkan ve yarın Türkiye'ye ulaşacak dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisini Kapıkule Gümrük Kapısı'nda karşılayacak.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Mayıs'ta Brüksel'den yola çıkan ve yarın Türkiye'ye ulaşacak ralli için 17.15'te Kapıkule Gümrük Kapısı'nda "Türkiye'ye Hoş Geldiniz" töreni yapılacak.

Karşılama törenine Kaymakcı'nın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve Europa-Orient Rally Derneği Başkanı Wilfred Gehr katılacak.

Rallinin Türkiye etabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2021 "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" kapsamında Ankara'da İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Evi'ni ziyaret edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen 2021 Gastronomi Yılı kapsamında ralli güzergahı boyunca Türk mutfağını tanıtan etkinlikler de düzenlenecek.

15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde 9 Mayıs etkinlikleri kapsamında 2011'den beri AB Başkanlığınca destekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜVTÜRK iş birliğinde gerçekleşen ralli, hıza dayalı bir yarıştan ziyade bir macera rallisi olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan ralliye değeri 1100 avronun altında olan eski arabalar katılıyor.

Bu yıl, 10 ülkeden 20 araç ve 50'ye yakın sürücünün katıldığı ralli, 16 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'den başladı. 21-29 Mayıs'ta yapılacak Türkiye etabı ile son bulacak ralli, Batı Avrupa, Balkanlar ve Türkiye güzergahı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

Batı Avrupa ve Balkanlar güzergahında Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan bulunuyor.

Rallinin Türkiye güzergahı ise Edirne'den başlayarak Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir (Kapadokya - Hacı Bektaş Veli), Adana, Mersin - Anamur, Antalya - Alanya ile devam edip Muğla - Dalyan'da sona erecek.