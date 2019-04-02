15. Exposhipping Expomaritt İstanbul, Ziyarete Açıldı

DTO Başkanı Tamer Kıran, Fuarın 41 ülkeden 200'ün üzerinde firma ve 700 marka ile 6 binin üzerinde denizcilik profesyonelini ağırlayacağını söyledi ve Exppomaritt Exposhipping İstanbul'un, sektördeki en güçlü ticaret ve pazarlama platformu olduğuna dikkat çekti. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven de Gemi Yat ve Hizmetleri sektörünün 2019 yılına oldukça hızlı bir giriş yaptığına belirtti ve yılın ilk çeyreğinde yüz milyon dolar seviyesinde ihracat rakamlarına ulaşıldığını açıkladı.

Türk Gemi İnşa sanayisini dünyada temsil eden tek denizcilik fuarı olan Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, 2 Nisan tarihinde Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, UBM Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, sektör temsilcileri ve profesyonellerinin katıldığı resmi açılış töreni ile ziyarete açıldı.

UBM Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu:

"41 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı, 700'den fazla marka ile 6 bin profesyonel ziyaretçiyi aynı çatı buluşturuyoruz."

IMEAK Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir UBM tarafından kıtaları buluşturan İstanbul'da düzenlenen Fuar'ın açılış töreni, UBM Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu'ın konuşması ile başladı. Exposhipping Expomaritt İstanbul'un denizcilik sektörünün ulusal ve uluslararası tüm lider kurum ve kuruluşları tarafından desteklendiğine vurgu yapan Marangozoğlu, "Exposhipping Expomaritt Istanbul'da bu yıl 41 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı, 700'den fazla marka ile 6 bin profesyonel ziyaretçiyi aynı çatı buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. UBM olarak, 5 kıtada SEATRADE markası altında 12 uluslararası denizcilik fuarı ve konferansı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda denizcilik sektörüne dair sahip olduğumuz bu çok değerli global network ve deneyimi bölgemize aktarmaya devam ediyoruz. SEATRADE ile birlikte Global Maritime Summit, 03-04 Nisan tarihlerinde fuar ile eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Zirve, denizcilik endüstrisinin uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak" dedi. Açılış töreninin ardından DTO Başkanı başta olmak üzere sektör liderleri, standları ziyaret ederek, katılımcı firmaların son dönem projeleri hakkında bilgi aldı.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven:

"Yılın ilk çeyreğinde yüz milyon dolar seviyesinde bir ihracat yaptığımızı söyleyebiliriz"

Gemi Yat ve Hizmetleri sektörünün 2019 yılına oldukça hızlı bir giriş yaptığına dikkat çeken Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, "2019 yılının ilk 2 ayında 2018 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 70 büyüyerek 68 milyon dolara ulaşan ihracatı yakalamaktayız. Türkiye'de tüm sektörler içerisindeki bir önceki yıla kıyasla en fazla ihracat artışı gösteren sektörüz. Mart ayında da ihracat artışına devam ediyoruz. Yılın ilk çeyreğinde yüz milyon dolar seviyesinde bir ihracat yaptığımızı söyleyebiliriz. Sektörümüzün 2019 yılında da en çok ihracat artışı gerçekleştiren sektör olma durumunu muhafaza edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Gemi inşa sanayinin Türkiye'nin stratejik bir sektörü olduğu ve gereken öneme haiz olması gerektiğine vurgu yapan Seven, "Türkiye, denizcilik fuarları açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmalıdır. Her geçen yıl artan katılımcı sayısı ve sektörün kalbi olan Tuzla Tersaneler bölgesine yakınlığı sebebiyle Exposhipping Expomaritt Denizcilik Fuarı'nın nokta atışı katılımcı ve ziyaretçi profiline sahne olacağına canı gönülden inanıyoruz. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak Ticaret Bakanlığı'nın talimatı ile Exposhipping Expomaritt Fuarı'nda Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirmekteyiz" dedi.

DTO Başkanı Tamer Kıran:

"Exppomaritt Exposhipping İstanbul, sektördeki en güçlü ticaret ve pazarlama platformu"

Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ise Expomaritt Exposhipping İstanbul'un sadece ulusal denizciliğimiz açısından değil, dünya denizciliği için de denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında toplayarak ulusal ve uluslararası işbirliklerine zemin hazırlayan ve meydana gelen son gelişmeleri yakından takip edilmesine olanak sağlayan çok önemli bir fuar etkinliği olduğunu söyledi. Kıran şöyle devam etti: "Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da yaratacağı ticaret hacmi ve sektöre kattığı değer ile Exppomaritt Exposhipping İstanbul, sektördeki en güçlü ticaret ve pazarlama platformu olarak yerel ve uluslararası ortaklıklara önümüzdeki 4 gün boyunca ev sahipliği yapacaktır. Ulusal veuluslararası gemi inşa ve yan sanayi firmaları ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek ve güçlü işbirliklerine ev sahipliği yapacak olan fuarda, 41 ülkeden 200 katılımcı ve 700 marka ziyaretçileri ile buluşacaktır. Bu hakikaten çok önemli bir sayı, 6 bin ziyaretçi sayısını yurtdışında gerçekleştirilen benzeri fuarlarla karşılaştırdığımızda bu sayılar sektörümüz açısından cesaretlendirici , denizciliğimizin geleceği için heyecan ve umut vericidir." dedi.

DTO Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası'nın denizci millet, denizci ülke vizyonuyla, kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması için her geçen gün gelişen hizmet anlayışıyla var gücüyle çalıştığına dikkat çekti.

Sektöre yeni ufuklar açacak katılımcı ve ziyaretçi profiline sahip fuar, T.C. Ticaret Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) bünyesinde faaliyet gösteren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti Programı'na da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Ukrayna Gemi İnşa Derneği, Kanada ve Montreal Liman İdareleri,Yunan Ticaret Odası, 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul'a katılan önemli uluslararası kurumlar arasında yer alıyor.

Türk Tersanelerine Özel Pavilyon

Alım Heyeti Programı, Zirve ve Konferans programları ile özellikle yabancı ziyaretçiler için çekim alanı oluşturan fuarda bu yıl geniş katılıma sahip "Türk Tersaneleri Pavilyonu" yer alıyor. Uluslararası katılımcı firmalar en son teknoloji ve ürünlerini denizcilik sektörünün kalbinin dört gün süreyle atacağı fuarda sergilenirken, Türk gemi inşa sanayi temsilcisi tersaneleri, "Askeri Projeler", "Tamir, Bakım & Onarım", "Yeni İnşa" olmak üzere üç ana başlık altında bir araya geliyor.

Katılımcı Seminerlerinde En Son Teknolojiler Tanıtılıyor…

Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuar'ı ile eş zamanlı olarak gerçekleşen "Katılımcı Seminerleri" ile firmalara, yeni teknoloji ve markalarının tanıtımlarını yapma ve 6 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiye ile potansiyel müşterilere ulaşma fırsatı sunuluyor. İlk gün başlayan ve 3 ve 4 Nisan da devam edecek Katılımcı seminerlerinde, WIN GD ve Bulutlu Marine'den Volkmar Galke ve Adrian Siegfried, İlkfer Group ve The Wiswa Group'tan Capt.David Spi-ringett, İlkfer Group markalarından İVOPetrov, Bulutlu Marine ve Lean Marine'den Mr. Anders Bergh, Turmar ve Goltens'ten Mr. Maarten Romjin, PEGU ve Vaf Instruments'ten Prof.Dr. Mustafa İnsel ve Mr. Gerard Oskam ve İlkfer Group ve TERASAKİ'den Mr. Manoj Kumar ve Mr. Wee Eng Shan sunumlarını gerçekleştirecekler.

Denizciliğin Zirvesi, Exposhipping Expomaritt İstanbul'da…

Seatrade Cruise Global, Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine&Workboats Middle East gibi dünyanın lider denizcilik fuar ve konferanslarını düzenleyen Seatrade markası öncülüğünde düzenlenecek Global Maritime Summit, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanaca. Sektör liderlerinin, Türk ve uluslararası denizcilik sektörünü değerlendirecekleri Zirve programı 3-4 Nisan tarihlerinde fuar alanında yapılacak ve sektör 360 derece mercek altına alınacak.

Fuarın üçüncü günü 4 Nisan'da WISTA Turkey ile denizcilik sektöründe çalışan kadınlar"Denizci Kadınlar Kahvaltısı" organizasyonunda bir araya gelecek. Bu etkinliklerin yanı sıra, Bulutlu Marine, Özgen Boya ve Ertek Kimya, Anka Denizcilik, Beşiktaş Marine, Alfa Dekorasyon, Esko Marine gibi katılımcı firmalar da fuar boyunca özel etkinlikler düzenleyecekler.

Fuar, armatörlük, gemi işletmeciliği, brokerlık, gemi kiralama, gemi alım satımı, yeni gemi inşa-bakım-onarımı, konteyner taşımacılığı, lojistik hizmetleri ile gemi inşa yan sanayi firmaları ve ilgili bankacılık, finans, sigortacılık ile eğitim kurumlarından ulusal ve uluslararası önemli firmalar ile öncü markaları 4 gün süreyle aynı çatı altında bir araya getiriyor.