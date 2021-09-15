Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:15 Altınordu - Bursaspor
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:13 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Balıkesirspor - Tuzlaspor A.
22:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika