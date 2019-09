15 eylül pazar dha spor gündemi

Down sendromlu milli yüzücülerin hedefi şampiyonluk

Down sendromluların olimpiyatları 'Trisome Games' bu sene Türkiye'de yapılacak

Down Sendromlu Milli Yüzücü Çağla Demir: Engelli kardeşlerim siz de Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapın!

Hedef madalya sayısını artırmak

SÜPER LİG

17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe

17.00 MKE Ankaragücü - BTCTurk Yeni Malatyaspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor

GALATASARAY

10.30 Başkan Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin etkinliğine katılacak.

11.00 Sarı-kırmızılılarda Club Brugge maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı'nın annesi Özen Adalı'nın cenazesi, Adana Asri Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

13.15 Takım Alanya'ya gidecek.

14.30 Kafilenin kente gelişi.

RALLİ

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris 1, Gökçe, Çiçekli ve Marmaris 2 etapları koşulacak.

14.15 Şampiyonanın ödül töreni gerçekleştirilecek.

FIBA 2019 DÜNYA KUPASI

11.00 Fransa - Avustralya (3./4.'lük maçı)

15.00 Arjantin - İspanya (Final)

TFF BİRİNCİ LİG

16.30 Bursaspor - Osmanlıspor

16.30 İstanbulspor - Giresunspor

19.00 Adanaspor - Adana Demir

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Akhisarspor

- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 3'üncü hafta maçları oynanacak.

VOLEYBOL

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

21.30 Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

Kadınlar Balkan Kupası

17.00 Ok Zeleznicar Lajkovac - Türk Hava Yolları

BASKETBOL

Gloria Cup Finali

18.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova

GÜREŞ

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

TENİS

10.00-17.00 "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası ödül töreniyle sona erecek. (ANKARA)

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.30 Feyenoord - Den Haag (Orkun Kökçü)

16.00 Bournemouth - Everton (Cenk Tosun)

17.00 Celta Vigo - Granada (Okay Yokuşlu, İsmail Köybaşı)

18.00 Wolfsberger - Austria Wien ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi rakibi)

19.00 Roma - Sassuolo ( Mert Çetin, Mert Müldür, * Cengiz Ünder sakat) (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi rakibi)

19.00 Paderborn - Schalke 04 ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

19.00 Krasnodar - Krylya (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)

19.00 Slovan Bratislava - Spartak Trnava ( Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)

19.30 Valladolid - Osasuna (Enes Ünal)

21.45 Verona - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

22.00 Betis - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)