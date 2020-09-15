15 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertlilerde Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları devam edecek.13.30 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-21 EuroLeague sezonu öncesinde Medya Günü düzenleyecek.
GALATASARAY11.00 Dünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Neftçi Bakü mücadelesinin çalışmalarına devam edecek.
BEŞİKTAŞTakım izinli
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT15.00 Kuzeyboru - Çan Gençlik Kale Spor15.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA17.30 Vakıfbank - Aydın B.Şehir Bld.18.00 Sistem9 Yeşilyurt - Nilüfer Bld.
19.00 İlbank - Karayolları
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:55 - Kaynak: DHA
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