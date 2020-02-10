15 farklı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 15 farklı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 20'si tutuklandı. Operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucu maddelere ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 8 bin 225 TL para ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlar 15 farklı adrese yönelik yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden 20'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Operasyonlarda ayrıca 41 gram eroin, 254 gram metamfetamin, 29 gram esrar, 190 gram skunk, 39 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 8 bin 225 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ