15. GKVELT Konferansı Gaziantep'te yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15. GKVELT Konferansı Gaziantep'te yapılacak - Son Dakika

15. GKVELT Konferansı Gaziantep'te yapılacak

6 saat önce

Yabancı dil eğitiminde yeni uygulamaların her yıl tanıtıldığı ve geleneksel hale getirilen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 15.

15. GKVELT Konferansı Gaziantep'te yapılacak, System.String[]

Yabancı dil eğitiminde yeni uygulamaların her yıl tanıtıldığı ve geleneksel hale getirilen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 15. GKVELT Konferansı bu yıl 21 Mart 2020'de gerçekleştireceğini açıklayan Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe yoğun katılım beklediklerini ifade etti.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yabancı Diller Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen düzenlenen ELT (İngilizce Dili Öğretimi) konferansında bu yıl 21. yüzyıl İngilizce Dil Öğretimi hedeflerindeki değişiklikler üzerinde durarak sürekli yenilenen İngilizce öğretimi yöntem ve teknikleri ile ilgili yeniliklerin paylaşılması ve yaşanan zorluklar ve fırsatların gözden geçirilerek yeni uygulamalar hakkında konunun uzmanları tarafından bilgiler verilecek. Yabancı dil eğitiminin her geçen gün daha büyük önem kazandığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları İngilizce Bölüm Başkanı Selin Yaman "Kurumumuz tarafından geleneksel hale getirilen GKVELT Konferansı bu yıl 21 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Konferansa yurt içi ve yurt dışından katılan uzman konuşmacıların yer alırken GKVELT Konferansında İngilizce dil öğretimindeki farklı ve yeni stratejileri, uygulamaları, yöntem ve teknikleri; akademisyenler, uzmanlar ve İngilizce öğretmenlerinden oluşan katılımcılarla buluşturacak. İl genelinde ve çevre illerde görev yapan bütün öğretmenlere ücretsiz olarak açık olan konferansımıza her yıl olduğu gibi bu yılda yüksek katılım bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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