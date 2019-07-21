Son Dakika Haberleri: 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
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15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri

22 dakika önce

15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gökbel Yaylası'nda düzenlenen güreşlerde, 38'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 800 pehlivan çayıra çıktı.
Yarı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen İsmail Balaban, finalde Furkan Durmuş Altın'ı yenen Ali Gürbüz ile karşılaştı.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Gökbel Er Meydanı'nda gerçekleşen final müsabakasında İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan oldu.
Yarışların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan verdi.
Güreş ağalığı için 5 kişinin yarıştığı açık artırmayı, 475 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş adamı Eray Erdem kazandı.
Törenin ardında Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da çok özlediği başpehlivanlığı kazandığını söyledi.
Katıldığı her karşılaşmada çok büyük mücadele verdiğini anlatan Gürbüz, Kırkpınar, Çanakkale ve Burdur'da başpehlivan oldum. Şimdi de burada başpehlivan oldum. Kırkpınar'ın altın kemerini taşımaya çalışıyorum. Bu formumu en iyi şekilde sürdürmek istiyorum." dedi.
Alanya Gökbel'in de önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Gürbüz, burada 3 kere üst üste başpehlivan olduğunu hatırlatarak, önünde çok önemli güreşlerin olduğunu ve bu güreşlerde de kürsüde zirvede olmak istediğini bildirdi.
15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Antalya, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:23 Kaynak: AA
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