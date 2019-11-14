Son Dakika Haberleri: 15. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı
Son Dakika Güncel 15. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı

15. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı

7 saat önce

Isparta'da, "15. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Isparta'da, "15. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Gökkube Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, tarım aletlerinin yanı sıra, yöresel ürünlerin de bulunduğu stantlar yer aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin dört mevsimi yaşayan bir il olduğunu söyledi.

Isparta'nın dört mevsim meyve üretebilen bir il olduğuna dikkati çeken Başdeğirmen, "Tarım, tek bir kurum tarafından yürütülecek bir sektör değil. Tarımda, ticaret ve sanayi odası ile ziraat odasının beraber olmadığı sürece istediğimiz amaca ulaşmamız çok zor. Belediye olarak her konuda bu kurumların yanındayız. İnşallah bu fuarın şehrimize ve ülkemize çok faydası olur diye dua ediyorum." dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise fuarın, tarım sektörünün tüm paydaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan fuarda Vali Seymenoğlu stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuar, 17 Kasım'a kadar açık kalacak.

15. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:35 Kaynak: AA
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