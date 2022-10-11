15 gün arayla 5 büyükbaş hayvanı telef oldu - Son Dakika
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15 gün arayla 5 büyükbaş hayvanı telef oldu

11.10.2022 09:20
15 gün arayla 5 büyükbaş hayvanı telef oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 3 büyükbaş hayvanını telef olmuş halde buldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 3 büyükbaş hayvanını telef olmuş halde buldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Aşağı Akçasu köyünde yaşayan Kenan Sarı, dün akşam saatlerinde arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanını telef olmuş halde buldu. Büyükbaş hayvanların telef olduğunu gören Kenan Sarı, durumu veteriner hekime bildirdi. Köye gelen veteriner hekim tarafından hayvanlardan numune aldı. Yapılacak incelemelerin ardından büyükbaş hayvanların telef olma sebebi belirlenecek.

Kenan Sarı 15 gün önce de 2 büyükbaş hayvanının telef olduğunu söyledi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kenan Sarı, Kastamonu, Hanönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 gün arayla 5 büyükbaş hayvanı telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 gün arayla 5 büyükbaş hayvanı telef oldu - Son Dakika
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