15 gün kameraları inceledi, motosikletinin çalınma anlarını buldu - Son Dakika

KAĞITHANE'de, iş yerinin önünden motosikleti çalınan Volkan Maden , tek tek güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, motosikletini bir sitenin bahçesine bırakıldığını belirledi. Motosikletini çaldıklarını iddia ettiği sitedeki 3 kişi hakkında şikayette bulunan Volkan Maden, gözaltına alınan şüphelilerin suçu kabul etmediklerini belirterek, "Ben bütün kamera kayıtlarını tek tek takip ede ede motorun götürüldüğü yere kadar takip ettim. Topladığım belgeleri, kamera kayıtlarını polise bildirdim. Savcılık delil yetersizliğinden serbest bıraktı." dedi.

Seyrantepe'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Volkan Maden'in 60 bin lira değerindeki motosikleti, iş yerinin önünden kasklı 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlıkla ilgili olarak polise başvuran Maden, daha sonra, iş yerinin güvenlik kamerasından başlayarak 15 gün boyunca, hırsızların kullandığı güzergahtaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Volkan Maden, incelediği görüntüler vasıtasıyla zanlıların motosikleti, bir sitenin bahçesine bıraktığını tespit ettiğini belirterek, şüphelilerin aynı sitede yaşadıklarını öğrendiğini, şikayeti sonrası gözaltına alınan 3 kişinin kişi sorgularında suçlamaları reddettiğini, savcılıkta da motosikletin kendilerine ait olduğunu iddia ettiklerini söyledi. Savcılıkta bu kişillerin delil yetersizliğinden serbest bıraktığını anlatan Maden,şöyle konuştu:

""Motorum burada şirketin önünden çalındı. Ben bütün kamera kayıtlarını tek tek takip ede ede motorun götürüldüğü yere kadar takip ettim. Topladığım belgeleri, kamera kayıtlarını polise bildirdim. Savcılık delil yetersizliğinden serbest bıraktı. Çalan arkadaşlar da 'biz kendi motorumuzu kamyona yükledik' dediler. Hiçbir şey yapılmadı; benim motorum gitti. Ben çabalarımla buraya kadar getirdim. Getirdiğim yerde de kaldım. Motosikleti bulabilme şansımız yok, artık parçalamışlardır. Benim motordan da bir umudum yok, motorun peşinde değilim. Ben çalan arkadaşların peşindeyim. Daha önce Kağıthane'de birçok motor hırsızlığına karışmışlar. Benim motorumdan bir saat sonra da bir motor daha çaldılar. Bu motor hırsızlığına bir bisiklet hırsızlığıymış gibi bakılıyor. Bir suçu yok, çalanlar elleri kolları serbest şekilde dolaşıyor."

HIRSIZLIK ANI VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık ve motosikletin bir kamyona yüklenmesi Volkan Maden'in kendi imkanlarıyla ulaştığı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, iki motosikletle iş yeri önüne gelen kasklı 3 kişi, park halindeki motosikletin tekerlek kilidini kırıyor. Motosikleti yokuş yukarı ayaklarıyla iten hırsızlar daha sonra motosikleti bir sitenin otoparkına park ederek ayrılıyorlar. Bir süre sonra otoparka bir kamyonla gelen hırsızlar, motosikleti kamyona yüklüyorlar. 3 hırsız kendi motosikletleriyle yaşadıkları siteye geliyor. Burada motosikletleri park eden hırsızlar, bir otomobile binerek uzaklaşıyor.

AYNI HIRSIZLAR MI?

Volkan Maden'in sokakta park halindeki motosikletinin kafasında kask olan 3 kişi tarafından çalınması Kağıthane'de meydana gelen bir başka hırsızlık girişimi ve silahlı saldırıyı da akla getirdi. Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, yol üzerinde park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan kasklı 3 kişi, bir vatandaşın dikkati sayesinde hırsızlık yapamadan kaçmak zorunda kalmıştı. Aynı kişilerin 2'nci kez motosiklet çalmasını engelleyen vatandaş, daha sonra kişilerin silahlı saldırısından yara almadan kurtulmuştu.

- İstanbul