Sokakta cesedi bulunan 3 yaşındaki Rayyan'ın akrabasına gözaltı (2)

'15 GÜN ÖNCE DE KAÇIRMIŞTI'

Rayyan Hashım'ın babası Sultan Tarık Hashım, oğlunun cesedi bulunmadan 1 gün önce kaybolduğunu belirterek, "Hanımım teyzelerinin evine gitmişti. Çocuğumu Mine teyzesi sabaha doğru alıp ayrılmış. Sabah çocuğu göremeyince hemen karakola gidip bilgi verdik. Çocuğumun kaybolduğunu ve bulamadığımı söyledim. En sonunda bana haber geldi. Mine'yi bulup yakaladıklarını ve çocuğumun öldüğünü söylediler. Mine hasta olduğu için böyle yapmış. Soğuktan mı ölmüş, neden ölmüş bilmiyorum. Akli dengesi yerinde olsaydı böyle yapabilir miydi? Bundan 15 gün önce aynı bu şekilde kaçırmıştı. Biz gidip almıştık. Eşinden de boşanmıştı. Kimseden de haber alamadık. 15 gün önce kaçırdığında eşime 'Bu kadın yanımıza gelmesin, bizden uzak dursun' dedim. Çocuğumu defnettik. Şikayetçi olduk ve mahkeme süreci başladı" dedi.