15 gün önce döndüğü evinde cesedini annesi buldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde psikolojik tedavisini tamamlayarak 15 gün önce evine dönen şahıs, eve gelen annesi tarafından ölü bulundu.

Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Dumanbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan Kadir Kaya Çelik'in annesi, eve geldiğinde servis şoförü olan oğlunun hareket etmediğini fark etti. Dışarıya çıkarak yardım çığlığı atan annenin yardımına koşan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeni, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çelik'in psikolojik sorunları olduğu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir süre tedavi gördüğü, yaklaşık 15 gün önce de tedavisini tamamlayıp evine döndüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu/İHA)