15 gün önce satın aldığı inek üçüz doğurdu - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Mesut Akıncı'nın 15 gün önce satın aldığı inek tek batında üçüz doğurdu.

Kaynarca ilçesi Gölce Mahallesi'nde hayvan alım satımı yapan Mesut Akıncı, 15 gün önce bir inek satın aldı. İneği ahırına getiren Mesut Akıncı, veteriner çağırdı. Veteriner hekim, Mesut Akıncı'ya ineğin hamile olduğunu ve doğumunun yakın olduğunu söyledi. Önceki gün doğum sancısı tutan inek için tekrar veteriner çağırıldı. Uzun uğraş sonucu doğum başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, inek tek batında üçüz doğurdu.

Veteriner Hekim Mustafa Kaya, "Yerli kırması annemizi montofon ırkıyla tohumladığımızda ülkemizde ender görülen olaya şahitlik yaşadık. Üçüz buzağılarımız oldu, buzağılarımız sağlıklı gayet iyiler. Anne sütlerini içtiler. Yetiştiricimiz de bu durumdan gayet memnun. Ülkemizdeki ırk ıslahının ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyoruz. Bütün üreticilerimizden suni tohumlamaya değer vermesini umuyoruz" dedi.

Üçüz buzağıları olan Mesut Akıncı ise, "İneğimiz doğumunu yaptı ve üçüz oldu. Hayvanlarımız sağlıklı, şu anda bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.