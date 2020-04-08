15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep arttı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlar, ekşi hamurdan yapılan ve 15 gün tazeliğini koruyan ekmeği tercih etmeye başladı.Kırıkçalı Mahallesi'nde ekşi hamur ile üretilen ve 15 gün tazeliğini koruyan ekmek, evden çıkamayanların tercihi oldu. Tok tutması ve lezzetinin yanı sıra oda 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğin koronavirüs tedbirleri ile evden çıkamayanlar tarafından tercih edilmeye başlandığını anlatan Mine Emek, "Ekmeğimizi ekşi hamuru mayalayarak yaklaşık 4 saat dinlendirdikten sonra hazırlıyoruz. Odun ateşinde pişirdiğimiz ekmeğimiz ekşi hamurla yapıldığı için ömrü uzun oluyor. Ortalama oda sıcaklığında ekmeğimiz 15 gün tazeliğini koruyor. Koronavirüs salgınından beri dayanıklı olmasından kaynaklı satışlarımız arttı" dedi.