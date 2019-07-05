15 günde 11 köy ziyareti gerçekleştirdi
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Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı 15 köyü ziyaret etti.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
'nın Altıntaş
Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı 15 köyü ziyaret etti. 24 Ekim
2018 tarihinde göreve başlayan ve çok sık köy ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Arcaklıoğlu, kısa zamanda tüm köylerde yaşayan vatandaşların gönüllerinde taht kurdu. Son 15 günde ilçeye bağlı 11 köyü ziyaret eden ve İhtiyaç sahibi ailelerle bire bir ilgilenen, evlerinde ziyaret eden ve özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarla kurduğu diyaloglarla gönüllerde yer edinen Arcaklıoğlu, köylerde yaşayan vatandaşlardan büyük övgü alıyor. - KÜTAHYA
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