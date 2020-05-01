15 günde askıda 8 bin ekmek birikti - Son Dakika

Sivas'ta bir ekmek fırın tarafından korona virüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çekenler ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal medya üzerinden başlatılan askıda ekmek kampanyasına yaklaşık 8 bin ekmek bağışlandı.

Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, ülkenin birçok bölgesi duygulandıran dayanışma görüntülerine sahne oldu. Sivas'ta bir ekmek fırını, sosyal medya üzerinden salgın nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı. Sivas Lisesi kavşağında bulunan fırının işletmecisi Cemil Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Askıda ekmek kampanyasına 15 günde yaklaşık 8 bin adet ekmek bağışlandı. Fırın, Ramazan ayının ilk 8 gününde 2 bin adet ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yaklaşık 6 bin adet ekmek de Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Kampanyayı sosyal medya üzerinden başlattıklarını belirten fırın çalışanı Ramazan Demirhan, "Biz sosyal medya üzerinden bu korona virüsten dolayı işsiz kalanlar için ekmek kampanyası başlattık. Sağ olsun vatandaşlar da çok ilgi gösterdiler. İlgilerinden dolayı teşekkür ederiz hepsine. Yaklaşık 7 bin 800, 8 bin adet civarında ekmek birikti. Onların bir kısmını dağıttık, bir kısmını da dağıtmak üzereyiz, dağıtacağız da inşallah. Ekmeğe ihtiyacı olanlar, işsiz kalanlar gelsinler, burada ekmeklerini temin edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kimse kimseyi görmüyor"

Katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse kimseyi görmüyor. Bunlara katkıda bulunan bütün arkadaşlara, medyaya herkese teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bize baya destek oldular. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlar, işsiz kalanlar, korona virüsünden dolayı işe gidemeyenler, onlara yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Korona virüs bir taraftan, Ramazan ayı bir taraftan, insanları unutmamak daha iyi. Ben öyle düşünüyorum, herkesin de böyle düşünmesini istiyorum." - SİVAS