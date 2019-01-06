Son Dakika Haberleri: 15 Günde Yapılan 4 Metrelik Dev Koltuk Görenleri Şaşırtıyor

15 Günde Yapılan 4 Metrelik Dev Koltuk Görenleri Şaşırtıyor

1 saat önce

15 günde yapılan 4 metrelik dev koltuk görenleri şaşırtıyorBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yüksekliğinde 400 kilo ağırlığında koltuk üretildi.

15 günde yapılan 4 metrelik dev koltuk görenleri şaşırtıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yüksekliğinde 400 kilo ağırlığında koltuk üretildi. 15 günde yapılan koltuk büyük ilgi görüyor. Dev koltuğu görenler bol bol fotoğraf çektiriyor.
Bursa Ankara yolunda bulunan bir mobilya AVM'de sergilenen devasa koltuk yoğun ilgi gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan AVM'nin başkanı vekili Semih Özsaraç, "Görmüş olduğunuz berber koltuğunun Türkiye'de eşi ve benzeri yok. Bizim buradaki amacımız bizlerden alışveriş yapan değerli müşterilerimiz evlerine giderken buradan fotoğraf çektirerek bizden bir hatıra götürmelerini istedik. Aynı zamanda çok dikkat çekti. Mobilya AVM'miz yol boyunda olduğunu için burayı kullan bir çok sürücü durarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Buda bizleri çok mutlu ediyor. İlk izlenimler ve tepkiler olumlu yönde. Bu koltuk 15 günde yapıldı. 4 metre yüksekliğinde 3 metre eninde yapılanan koltuğa yaklaşık 40 metre kumaş kullanıldı. Koltuğun yapın aşaması iki hafta sürdü ve yaklaşık 15 kişi çalıştı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

Ankara, Murat Erat, Bursa, İnegöl, Genel
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