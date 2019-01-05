Son Dakika Haberleri: 15 Gündür Aranan Kadının Parçalanmış Cesedi Bulundu

15 Gündür Aranan Kadının Parçalanmış Cesedi Bulundu

12 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 18 gün önce kaybolan kadının karayolu kenarında cesedi parçalanmış halde bulundu.

15 Gündür Aranan Kadının Parçalanmış Cesedi Bulundu, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 18 gün önce kaybolan kadının karayolu kenarında cesedi parçalanmış halde bulundu.

Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu üzerindeki ormanlık alanda avlanan kişiler Düzce Jandarma Alay Komutanlığı'na ormanlık alanda bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri ormanda ve kadın üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda hayvanlar tarafından parçalanmış, kolları ve kafası olmayan kadın cesedinin üzerinden çıkan kimlikte Düzce'nin Yığılca ilçesi Naşlar köyünden Dilek Dağdelen (33) olduğu ve ailesi tarafından 18 Aralık 2018 tarihinde kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Genç kadının ölüm sebebiyle ilgili olarak çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:43 Kaynak: İHA

Jandarma, Yığılca, Düzce, 3. Sayfa
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