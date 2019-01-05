15 Gündür Aranan Kadının Parçalanmış Cesedi Bulundu
12 dakika önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 18 gün önce kaybolan kadının karayolu kenarında cesedi parçalanmış halde bulundu.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde 18 gün önce kaybolan kadının karayolu kenarında cesedi parçalanmış halde bulundu.
Düzce- Zonguldak
D-655 Karayolu üzerindeki ormanlık alanda avlanan kişiler Düzce Jandarma
Alay Komutanlığı'na ormanlık alanda bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri ormanda ve kadın üzerinde inceleme yaptı.
Yapılan inceleme sonucunda hayvanlar tarafından parçalanmış, kolları ve kafası olmayan kadın cesedinin üzerinden çıkan kimlikte Düzce'nin Yığılca ilçesi Naşlar köyünden Dilek Dağdelen (33) olduğu ve ailesi tarafından 18 Aralık
2018 tarihinde kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Genç
kadının ölüm sebebiyle ilgili olarak çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:43 Kaynak: İHA
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