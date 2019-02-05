15 Gündür Kayıp Adam Bağ Çadırında Ölü Bulundu
47 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 15 gündür kayıp olan 58 yaşındaki adam, tarladaki bağ çadırında ölü bulundu.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde 15 gündür kayıp olan 58 yaşındaki adam, tarladaki bağ çadırında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş
Mahallesi kırsalında bulunan bir bağ çadırında, vatandaşlar tarafından hareketsiz yatan bir kişi görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen görevliler, şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın, Çınarlıdere
Mahallesi sakinlerinden 58 yaşındaki Salim Karalı olduğu belirlendi.
Salim Karalı'nın akli dengesinin yerinde olmadığı ve yaklaşık 15 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:18 Kaynak: İHA
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