15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu - Son Dakika

Düzce'de bir süredir kendisinden haber alınamayan İbrahim Kuvancak isimli vatandaşın hayatından şüphe ediliyordu. Her yerde aranan şahsın ölüsü, bodrum kata turşu bidonu almaya inen komşuları tarafından görüldü.

BUNALIMA GİRDİ

Öğle saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde bulunan Çavuşlar TOKİ'de oturan 45 yaşındaki İbrahim Kuvancak, kısa süre önce eşi tarafından terk edildi. Bunalıma giren ve yaklaşık 15 gündür yakınlarının haber alamadığı Kavuncak, annesine ait evin bulunduğu binanın bodrumunda komşuları tarafından ölü bulundu.

İNTİHAR ETMİŞ

Bodrum katından turşu bidonu almaya giden komşuları, Kuvancak'ın cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polis ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından intihar ettiği belirlenen Kuvancak'ın cesedi, detaylı inceleme için adli tıp morguna kaldırıldı.