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15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu - Son Dakika

15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu

15.09.2021 17:41

Düzce'de eşiyle ayrıldıktan sonra bunalıma giren adamdan 15 gündür haber alınamıyordu. Vatandaşın ölüsü, bodrum kata turşu bidonu almaya inen komşuları tarafından bulundu.

Düzce'de bir süredir kendisinden haber alınamayan İbrahim Kuvancak isimli vatandaşın hayatından şüphe ediliyordu. Her yerde aranan şahsın ölüsü, bodrum kata turşu bidonu almaya inen komşuları tarafından görüldü.

BUNALIMA GİRDİ

Öğle saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde bulunan Çavuşlar TOKİ'de oturan 45 yaşındaki İbrahim Kuvancak, kısa süre önce eşi tarafından terk edildi. Bunalıma giren ve yaklaşık 15 gündür yakınlarının haber alamadığı Kavuncak, annesine ait evin bulunduğu binanın bodrumunda komşuları tarafından ölü bulundu.

İNTİHAR ETMİŞ

Bodrum katından turşu bidonu almaya giden komşuları, Kuvancak'ın cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polis ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından intihar ettiği belirlenen Kuvancak'ın cesedi, detaylı inceleme için adli tıp morguna kaldırıldı.

Bodrum kata turşu bidonu almaya inen komşular, 15 gündür kayıp adamın ölüsünü buldu
Bodrum kata turşu bidonu almaya inen komşular, 15 gündür kayıp adamın ölüsünü buldu
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu

İntihar, Bodrum, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu - Son Dakika


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