Son Dakika Haberleri: 15 gündür kayıp olan çocuk bulundu
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15 gündür kayıp olan çocuk bulundu

47 dakika önce

Bursa'da 15 gündür haber alınamayan çocuk İstanbul'da bulundu.

15 gündür kayıp olan çocuk bulundu, System.String[]
Bursa'da 15 gündür haber alınamayan çocuk İstanbul'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Hasan D. 2 hafta önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan akrabalarına misafir olarak geldiği evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince yakınları her yerde aramaya başlasa da Hasan D.'nin izine ulaşamayınca polise bildirdi. Sosyal medyada, kayıp Hasan D.'nin fotoğrafları paylaşılırken, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da tüm illerde kayıp alarmı verildi. Kayıp Hasan D.'den sevindirici haber gece geldi. İstanbul'da duyarlı vatandaşın ihbarıyla emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülen Hasan D. ailesine teslim edildi. - BURSA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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