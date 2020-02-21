15 gündür kayıp zihinsel engelli kadın ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 gündür kayıp zihinsel engelli kadın ölü bulundu - Son Dakika

15 gündür kayıp zihinsel engelli kadın ölü bulundu

14 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 15 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Dilek Türel'in (49), Spil Dağı eteklerinde cansız bedeni bulundu.

15 gündür kayıp zihinsel engelli kadın ölü bulundu, System.String[]

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 15 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Dilek Türel'in (49), Spil Dağı eteklerinde cansız bedeni bulundu.

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı eteklerinde, dün saat 20.00 sıralarında kadın cesedi olduğunu gören çoban, jandarmayı aradı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, cansız bedenin, 6 Şubat'ta annesine "Çarşıya gezmeye gidiyorum" diyerek, Barbaros Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan, zihinsel engelli Dilek Türel'e ait olduğunu belirledi. Cansız bedende darp ile kesici ve delici alet izi olmadığı anlaşıldı. Türel'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dilek Türel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.


Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
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