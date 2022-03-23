15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

23.03.2022 21:01
15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

DÜZCE'de, 15 gündür kayıp olarak aranan İsmail Çakır'ın (24), apartman boşluğunda cansız bedeni bulundu.

DÜZCE'de, 15 gündür kayıp olarak aranan İsmail Çakır'ın (24), apartman boşluğunda cansız bedeni bulundu.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Çakır'ın 15 gün önce kaybolması üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Apartmanda bugün boya yapan kişi ise bina boşluğuna girdiğinde cansız bedenle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri geldi. Polis olay yeri inceleme ekibi ve cumhuriyet savcısı, binada incelemede bulundu. Çakır'a ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi için morga götürüldü. Çakır'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU
15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU
15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

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Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu 15 gündür kayıp olan gencin cansız bedenine ulaşıldı 15 gündür kayıp olan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 GÜNDÜR KAYIPTI, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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