Son Dakika Haberleri: 15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı.

15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı.

1 saat önce

Şanlıurfa'da 15 gün önce evlendiği kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı., System.String[]
Şanlıurfa'da 15 gün önce evlendiği kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. 15 gün önce evlenen Engül çifti tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Nesire Engül kocasını bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından '155 Polis İmdat' hattını arayan kadının, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Nesire Engül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

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