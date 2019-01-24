15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı.
1 saat önce
Şanlıurfa'da 15 gün önce evlendiği kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Şanlıurfa
'da 15 gün önce evlendiği kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesine bağlı Veysel Karani
Mahallesi'nde yaşandı. 15 gün önce evlenen Engül çifti tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Nesire Engül kocasını bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından '155 Polis
İmdat' hattını arayan kadının, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Nesire Engül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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